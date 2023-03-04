«Вегас» по буллитам обыграл «Нью-Джерси», у Барбашева две результативные передачи

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» две результативные передачи оформил форвард Иван Барбашев, победный буллит реализовал Ши Теодор.

После этого матча «Вегас» с 80 очками занимает первое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 86 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 18 (Макнэбб, Барбашев), 7:48 — 1:0. Братт — 25 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 15:16 — 1:1. Мерсер — 21, 19:32 — 1:2. Маршессо — 19 (Барбашев, Айкел), 32:50 — 2:2. Айкел — 23 (Маршессо), 43:47 — 3:2. Вуд — 11 (Боквист), 52:53 — 3:3.

Нереализованный буллит: Карлссон (Вегас), 51:01.

Победный буллит: Теодор.

Вратари: Хилл — Шмид.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (4+14+10+0) — 49 (17+10+14+8).

Наши: Барбашев (20.51/3/+1) — -.

4 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18033 зрителя.