«Вегас» дома победил «Нэшвилл», Барбашев забил гол

«Вегас» дома победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на «Т-Мобайл Арене».

За «Голден Найтс» отличились Бретт Хауден, Николя Руа, Александр Хольц, Ноа Хэнифин и россиянин Иван Барбашев. У «Предаторз» забили Джордан Истерли, Джонатан Маршессо и Марк Дель Гайзо.

«Вегас» набрал 107 очков в 80 матчах и поднялся на второе место в Западной конференции. «Нэшвилл» находится на 14-й строчке с 66 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

Голы: Истерли — 3 (Евангелиста, Бантинг), 8:11 — 0:1. Хауден — 23 (Макнэбб, Пирсон), 24:02 — 1:1. Руа — 14 (Колесар, Теодор), 25:36 — 2:1. Хольц — 4 (бол., Карлссон, Смит), 31:09 — 3:1. Маршессо — 21 (Л`Еро, Бэррон), 41:02 — 3:2. Дель Гайзо — 2 (Энглунд, Евангелиста), 44:58 — 3:3. Хэнифин — 10 (Уайтклауд, Смит), 58:05 — 4:3. Барбашев — 23 (Руа, Хауден), 59:58 — 5:3.

Вратари: Хилл — Аннунен (58:39 — 59:58).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (15+7+8) — 17 (5+5+7).

Наши: Барбашев (18.37/2/+2), Дорофеев (17.52/4/-1) — Свечков (12.05/0/-1).

13 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18338 зрителей.