Три очка Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Нэшвилл»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:1.

В составе «Голден Найтс» 3 (1+2) очка набрал Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Маттиас Янмарк, Николя Руа, Джек Айкел, Чандлер Стивенсон и Алекс Пьетранжело. У «Предаторз» отличился Филип Форсберг.

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

После этого матча «Вегас» с 74 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 78 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Янмарк — 9 (Пьетранджело, Стивенсон), 1:31 — 1:0. Руа — 13, 13:45 — 2:0. Дадонов — 16 (бол., Маршессо, Стивенсон), 23:14 — 3:0. Форсберг — 36 (бол., Йоси, Джохансен), 25:00 — 3:1. Айкел — 6 (бол., Маршессо, Дадонов), 28:41 — 4:1. Стивенсон — 16 (бол., Айкел, Маршессо), 54:42 — 5:1. Пьетранджело — 11 (Руа, Дадонов), 57:07 — 6:1.

Вратари: Томпсон — Сарос.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 50 (15+20+15) — 36 (9+14+13).

Наши: Дадонов (17.00/3/+1), Мироманов (13.33/1/0) — Тренин (15.32/1/0).

25 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.