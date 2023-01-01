«Вегас» в овертайме переиграл «Нэшвилл». Мироманов набрал 1 очко
«Вегас» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Российский защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов набрал одно очко, сделав голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Форсберг — 12, 4:45 — 0:1. Лозон — 1 (Гранлунд, Фаббро), 11:22 — 0:2. Колесар — 4 (Мироманов, Макнэбб), 15:55 — 1:2. Амадио — 5 (Стоун, Стивенсон), 21:43 — 2:2. Смит — 18 (Колесар, Карлссон), 28:53 — 3:2. Стивенсон — 10 (Стоун), 44:41 — 4:2. Форсберг — 13 (Макдона, Сиссонс), 51:41 — 4:3. Форсберг — 14 (бол., Дюшен, Йоси), 59:55 — 4:4. Хэг — 2 (Стоун, Стивенсон), 62:04 — 5:4.
Вратари: Томпсон — Ланкинен.
Штраф: 14 — 21.
Броски: 32 (13+7+10+2) — 37 (9+8+20+0).
Наши: Мироманов (11.34/1/0) — Тренин (12.09/2/-1).
31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|24
|12
|54
|2
|Нью-Джерси
|36
|23
|13
|48
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|37
|16
|21
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|34
|15
|19
|35
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Эдмонтон
|37
|20
|17
|42
|4
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|5
|Сиэтл
|34
|18
|16
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|- : -
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|- : -
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|- : -
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|- : -
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19