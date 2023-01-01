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«Вегас» в овертайме переиграл «Нэшвилл». Мироманов набрал 1 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов набрал одно очко, сделав голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Форсберг — 12, 4:45 — 0:1. Лозон — 1 (Гранлунд, Фаббро), 11:22 — 0:2. Колесар — 4 (Мироманов, Макнэбб), 15:55 — 1:2. Амадио — 5 (Стоун, Стивенсон), 21:43 — 2:2. Смит — 18 (Колесар, Карлссон), 28:53 — 3:2. Стивенсон — 10 (Стоун), 44:41 — 4:2. Форсберг — 13 (Макдона, Сиссонс), 51:41 — 4:3. Форсберг — 14 (бол., Дюшен, Йоси), 59:55 — 4:4. Хэг — 2 (Стоун, Стивенсон), 62:04 — 5:4.

Вратари: Томпсон — Ланкинен.

Штраф: 14 — 21.

Броски: 32 (13+7+10+2) — 37 (9+8+20+0).

Наши: Мироманов (11.34/1/0) — Тренин (12.09/2/-1).

31 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 34 15 19 35
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Эдмонтон 37 20 17 42
4 Калгари 37 17 20 41
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 37 10 27 24
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Вашингтон – Монреаль
 - : -
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 - : -
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 - : -
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 - : -
1.01 03:00
Колорадо – Торонто
 - : -
1.01 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 - : -
1.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 - : -
1.01 06:00
Эдмонтон – Виннипег
 - : -
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