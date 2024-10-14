«Вегас» начал сезон НХЛ с трех побед подряд в пятый раз в истории клуба

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Голден Найтс» одержали третью победу подряд на старте сезона в пятый раз в истории клуба. Также «Вегас» стал четвертым клубом в НХЛ после «Сан-Хосе», «Миннесоты» и «Чикаго», который начал три сезона подряд минимум с трех побед.

В этом сезоне НХЛ «Вегас» набрал 6 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции.