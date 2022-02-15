«Вегас» может вернуть Марка-Андре Флери из «Чикаго»

«Вегас» проявляет интерес к голкиперу «Чикаго» Марку-Андре Флери. Клуб может выменять права на игрока в дедлайн, сообщает Daily Faceoff.

37-летний вратарь сыграл 27 матчей в нынешнем чемпионате, одержав в них 13 побед (три на ноль), потерпев 11 поражений в основное время и три в дополнительное, пропуская 2,69 шайбы и парируя 91,6% бросков.

В «Чикаго» его обменяли 27 июля прошлого года как раз из «Вегас Голден Найтс».

Нынешний сезон — последний по трехлетнему контракту Флери на 21 миллион долларов (среднегодовая стоимость — 7 миллионов), который он подписал 13 июля 2018 года с «Голден Найтс».