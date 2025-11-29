«Вегас» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Встреча прошла на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

У гостей отличились Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Джейк Эванс и Захари Болдюк. Единственный гол хоязев на счету Марка Стоуна.

«Канадиенс» набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Голден Найтс» с 28 очками — на седьмой строчке «Запада».