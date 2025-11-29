«Вегас» проиграл «Монреалю», Барбашев и Демидов не набрали очков

«Вегас» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски, Коул Кофилд, Джейк Эванс и Захари Болдюк. Единственный гол «Голден Найтс» на счету Марка Стоуна.

Российские игроки Павел Дорофеев, Иван Барбашев и Иван Демидов не отметились результативными действиями.

«Монреаль» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 28 очков в 24 играх.