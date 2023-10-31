«Вегас» по буллитам обыграл «Монреаль»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Монреаль» со счетом 3:2.
В составе «Голден Найтс» отличились Пол Коттер и Уильям Каррьер, победный буллит на счету Ши Теодора. У «Канадиенс» шайбы забросили Шон Монахан и Ник Сузуки.
После этого матча «Вегас» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на четвертой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Коттер — 3 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 15:06 — 1:0. Монахэн — 5 (мен.), 25:38 — 1:1. Каррье — 2 (Стивенсон, Айкел), 38:10 — 2:1. Сузуки — 2 (Арве-Пинар, Кофилд), 55:42 — 2:2.
Нереализованный буллит: Айкел (Вегас), 62:08.
Победный буллит: Теодор.
Вратари: Хилл — Монтембо.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (12+2+6+6) — 39 (9+10+17+3).
Наши: Барбашев (16.21/2/0), Дорофеев (13.07/0/-1) — -.
31 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|3 : 2 Б
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|8 : 1
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32