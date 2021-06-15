«Вегас» в первом матче серии победил «Монреаль» при «-2» у Романова

«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

В составе «рыцарей» отличились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Коул Кофилд, защитник Александр Романов закончил встречу с показателем полезности «-2».

Счет серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 17 июня и начнется в 4:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала. Первый матч

«Вегас» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Теодор — 1 (Макнэбб, Стивенсон), 9:15 — 1:0. Мартинес — 3 (Теодор, Смит), 22:18 — 2:0. Кауфилд — 1 (бол., Тоффоли, Перри), 32:05 — 2:1. Янмарк — 4 (Так, Уайтклауд), 32:58 — 3:1. Холден — 2 (Смит, Карлссон), 50:06 — 4:1.

Вратари: Флери — Прайс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (8+13+9) — 29 (12+5+12).

Наши: — - Романов (15.11/0/-2).

15 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-0.