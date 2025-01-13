«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Голден Найтс» дубль оформил Павел Дорофеев, еще по шайбе забросили Киган Колесар и Томаш Гертл.

Автором единственного гола «Уайлд» стал Райан Хартман.

«Вегас» набрал 61 очко и лидирует в Западной конференции, «Миннесота» идет 3-й с 58 очками.