«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Миннесота» в гостях обыграла «Вегас» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (5:2). Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте