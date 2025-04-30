«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Вегас» на домашнем льду победил «Миннесоту» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

«Голден Найтс» второй раз подряд победили в овертайме и вышли вперед в серии — 3-2. Шестой матч в серии пройдет в пятницу, 2 мая. Начало — в 02:30 по московскому времени.