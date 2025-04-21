«Вегас» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Вегас» дома переиграл «Миннесоту» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:2.

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев отличился голом. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.

«Вегас» открыл счет в серии — 1-0. Следующий матч пройдет 23 апреля. Начало — в 06.00 по московскому времени.