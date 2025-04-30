«Вегас» и «Миннесота» встретятся в матче первого раунда плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд» встретятся в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли в среду, 30 апреля. Игра пройдет на «T-Mobile Арене» в Парадайсе, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.

«Вегас» — «Миннесота»: п рямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Вегас» — «Миннесота» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

После четырех матчей серии счет 2-2. В регулярном чемпионате «Рыцари» финишировали вторыми в Западной конференции и первыми в Тихоокеанском дивизионе, а «Дикари» — седьмыми в конференции и четвертыми в Центральном дивизионе.