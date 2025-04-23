«Вегас» и «Миннесота» встретятся в матче первого раунда Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд» встречаются во втором матче первого раунда Кубка Стэнли в среду, 23 апреля. Игра проходит на «T-Mobile Арене» в Парадайсе, стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Вегас» — «Миннесота» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Вегас» одержал победу в первой игре серии — 4:2. В регулярном чемпионате «Рыцари» финишировали вторыми в Западной конференции и первыми в Тихоокеанском дивизионе, а «Дикари» — седьмыми в конференции и четвертыми в Центральном дивизионе.