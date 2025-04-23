«Миннесота» победила «Вегас» и сравняла счет в серии, Капризов набрал три очка

«Миннесота» на выезде обыграла «Вегас» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем и результативной передачей в этой встрече. Также голы гостей забили Мэттью Болди, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло. За «Голден Найтс» шайбы забросили Ноа Ханифин и Томаш Гертл.

«Миннесота» сравняла счет в серии до четырех побед — 1-1. Следующий матч команд пройдет 25 апреля и начнется в 4.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Вегас» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы: Болди — 3 (Капризов, Бродин), 9:56 — 0:1. Фолиньо — 1 (Хартман), 11:35 — 0:2. Зуккарелло — 1 (Юханссон), 17:15 — 0:3. Капризов — 1 (Болди), 23:59 — 0:4. Хэнифин — 1, 32:04 — 1:4. Гертл — 2 (Пьетранджело, Саад), 42:26 — 2:4. Капризов — 2 (п.в.), 57:34 — 2:5.

Вратари: Хилл (56:11 — 57:34) — Густавссон.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 32 (10+11+11) — 17 (10+3+4).

Наши: Барбашев (14.50/3/0), Дорофеев (16.05/5/-2) — Капризов (19.55/4/+2), Тренин (10.29/0/-1).

23 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18311 зрителей.

Счет в серии: 1-1