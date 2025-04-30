Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

30 апреля, 07:54

«Миннесота» в овертайме проиграла «Вегасу», Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» выиграл у «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. «Голден Найтс» второй раз подряд победили в овертайме и вышли вперед в серии — 3-2.

У «Уайлд» голами отметились Кирилл Капризов и Мэттью Болди. У 28-летнего россиянина теперь 9 (5+4) очков в 5 матчах этого плей-офф.

Заброшенные шайбы «Вегаса» на счету Уильяма Карлссона, Марка Стонуа и Брттеа Хаудена.

Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 02:30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2.

Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1).

Наши: Барбашев (14.47/0/0), Дорофеев (17.32/5/-1) — Капризов (23.11/5/-2), Тренин (10.14/0/-1).

30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18441 зритель.

Счет в серии: 3-2.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    гоподи какое же дно Минетсота, очень жаль Капризова))) он достоин команды получше, чем этот никчемный сблёв из амерыганских ебеней))) лучшие годы карьеры уходят на это гавно)))

    30.04.2025

  • Женек10

    вислый, когда планируешь червей кормить? помоги уже хоть как то планете

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    На самом деле нет.И в большинстве с ним пустили.И в целом тройка Эриксона Эка(Капризов+Болди) была переиграна линиями Айкела.

    30.04.2025

  • N.A.F.1974

    Обидно.И шансы были.Хартман почти забил.Со второй попытки офсайд углядели.Но тем не менее Вегас был лучше .Не на голову ,но все же.

    30.04.2025

  • Кирилл

    No future for you.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    такими тремя звеньями выиграть тяжело.

    30.04.2025

  • Андрей Андрей

    нюквист недоразумение команды в связи нехватки игроков,коточе, ... в проруби.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Флери с рекордом всех времен! 18 розыгрыш КС, в котором сыграл вратарь.

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    С середины третьего Сота стала играть на отбой и вся ее игра развалилась. Флери тащил, но когда команда почти не играет в чужой зоне и не создает давление на соперника, то у того развязаны руки. И Вегас додушил. На что надеялись Дикари???? Видимо, что шайба как-то отскочит к Капризову, он убежит и усе.....Но этого и близко не было.

    30.04.2025

  • nikola mozaev

    Капризов тащит Миннесоту как может, но немного им не хватает. У Вегаса кубкового опыта в разы больше, а Болди, Росси и другие молодые парни этот опыт только набирают, набивая шишки. Но шансы у Соты ещё остаются.

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Нюквист украл победу у Соты... А счастье было так рядом. Что ж, теперь 2 победы от Кирилла и Ко)

    30.04.2025

  • True Timati

    Вегас на опыте, Сота на эмоциях. Эмоции пройдут, опыт никуда не денется. На краю пропасти, к сожалению, симпатичная команда из Сент-Пола. Но мы смотрим в их светлое будущее

    30.04.2025

  • nikola mozaev

    Как же обидно за Миннесоту! В каждом матче серии имели шансы на победу, а в данный момент уступают 2:3.

    30.04.2025

  • baruv

    Достойно сражалась сота, но Вегас посильнее сегодня. Хартман мог стать героем матча. Флери рекордсмен. Серия еще совсем не окончена...

    30.04.2025

    • «Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча Кубка Стэнли

    «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и повел в серии, Кузьменко забил гол
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Коламбус 17 9 8 19
    7 Айлендерс 16 8 8 18
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Эдмонтон 19 8 11 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 18 8 10 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости