«Миннесота» в овертайме проиграла «Вегасу», Капризов забросил одну шайбу

«Вегас» выиграл у «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. «Голден Найтс» второй раз подряд победили в овертайме и вышли вперед в серии — 3-2.

У «Уайлд» голами отметились Кирилл Капризов и Мэттью Болди. У 28-летнего россиянина теперь 9 (5+4) очков в 5 матчах этого плей-офф.

Заброшенные шайбы «Вегаса» на счету Уильяма Карлссона, Марка Стонуа и Брттеа Хаудена.

Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 02:30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2.

Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1).

Наши: Барбашев (14.47/0/0), Дорофеев (17.32/5/-1) — Капризов (23.11/5/-2), Тренин (10.14/0/-1).

30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18441 зритель.

Счет в серии: 3-2.