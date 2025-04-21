Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Миннесоту» в первом матче серии, у Капризова две передачи
«Вегас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.
В составе «Голден Найтс» отличились Томаш Гертл, Павел Дорофеев и Бретт Хауден, забивший два гола. У «Уайлд» дубль оформил Мэттью Болди, Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.
Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 06.00 мск.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Вегас» — «Миннесота» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Гертл — 1 (Пьетранджело, Саад), 15:22 — 1:0. Болди — 1 (Капризов, Хартман), 17:42 — 1:1. Дорофеев — 1 (бол., Теодор, Гертл), 33:33 — 2:1. Хауден — 1 (Руа, Хэнифин), 42:28 — 3:1. Болди — 2 (Капризов), 51:46 — 3:2. Хауден — 2 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Хилл — Густавссон (58:30 - 58:59, 59:40).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 27 (12+5+10) — 21 (7+7+7).
Наши: Барбашев (15.28/1/-1), Дорофеев (13.23/3/+1) — Капризов (21.57/1/+1), Тренин (10.45/1/0).
21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18016 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|21.04
|02:00
|
Торонто – Оттава
|6 : 2
|21.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 2