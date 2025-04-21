Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Миннесоту» в первом матче серии, у Капризова две передачи

«Вегас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Томаш Гертл, Павел Дорофеев и Бретт Хауден, забивший два гола. У «Уайлд» дубль оформил Мэттью Болди, Кирилл Капризов сделал две результативные передачи.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 06.00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Вегас» — «Миннесота» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Гертл — 1 (Пьетранджело, Саад), 15:22 — 1:0. Болди — 1 (Капризов, Хартман), 17:42 — 1:1. Дорофеев — 1 (бол., Теодор, Гертл), 33:33 — 2:1. Хауден — 1 (Руа, Хэнифин), 42:28 — 3:1. Болди — 2 (Капризов), 51:46 — 3:2. Хауден — 2 (бол., п.в.), 59:59 — 4:2.

Вратари: Хилл — Густавссон (58:30 - 58:59, 59:40).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (12+5+10) — 21 (7+7+7).

Наши: Барбашев (15.28/1/-1), Дорофеев (13.23/3/+1) — Капризов (21.57/1/+1), Тренин (10.45/1/0).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18016 зрителей.

Счет в серии: 1-0.