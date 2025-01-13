«Вегас» победил «Миннесоту», Дорофеев оформил дубль

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Павел Дорофеев, по голу забили Киган Колесар и Томаш Гертл. У «Уайлд» шайбу забросил Райан Хартман.

В текущем сезоне Дорофеев провел 43 матча в НХЛ, в которых набрал 24 (16+8) очка.

После этого матча «Вегас» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 58 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Хартман — 6 (Богосян), 12:09 — 0:1. Дорофеев — 15 (бол., Стоун, Теодор), 25:21 — 1:1. Колесар — 10 (Уайтклауд, Руа), 44:09 — 2:1. Гертл — 12 (Дорофеев, Теодор), 55:40 — 3:1. Дорофеев — 16 (бол., Стоун, Гертл), 57:48 — 4:1.

Вратари: Хилл — Густавссон.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 37 (9+17+11) — 16 (7+6+3).

Наши: Барбашев (16.40/3/0), Дорофеев (19.27/5/0) — Тренин (10.52/0/0), Хуснутдинов (11.30/2/-2).

13 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17821 зритель.