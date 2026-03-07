«Вегас» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 7 марта

«Вегас» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 6 на 7 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (штат Невада, США). Начало — в 6.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Вегас» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вегас» — «Миннесота» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Голден Найтс» набрали 72 очка в 62 матчах и занимают четвертое место в Западной конференции. «Уайлд» с 82 очками в 62 играх идет на третьей строчке «Запада».