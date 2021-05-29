«Миннесота» проиграла «Вегасу» в первом раунде плей-офф НХЛ

«Вегас» переиграл «Миннесоту» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ (6:2). «Голден Найтс» выиграли серию — 4-3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом. 24-летний россиянин реализовал большинство во втором периоде и сделал счет 2:2. Эта шайба стала для него 2-й в этом плей-офф.

Во втором раунде «Вегас» сыграет против «Колорадо».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Западный дивизион

Седьмой матч

«Вегас» — «Миннесота» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Янмарк — 1 (Руа, Холден), 5:09 — 1:0. Паризе — 2 (Эрикссон Эк, Сутер), 16:49 — 1:1. Хэг — 1 (Карлссон), 22:05 — 2:1. Капризов — 2 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 24:35 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Стивенсон, Теодор), 27:44 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Теодор, Стивенсон), 33:38 — 4:2. Янмарк — 2 (Руа), 52:36 — 5:2. Янмарк — 3 (п.в., Так, Пьетранджело), 56:53 — 6:2.

Вратари: Флери — Тэлбот (55:04 — 56:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (8+17+10) — 21 (10+6+5).

Наши: — - Капризов (21.10/2/0).

29 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 4-3.

