«Вегас» победил «Миннесоту», Капризов очков не набрал

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» со счетом 5:1.

Российский нападающий «Уайлд» Кирил Капризов провел на льду 21 минуту и 8 секунд, за которые нанес 5 бросков, сделал 2 хита и заработал показатель полезности «минус 1».

«Миннесота» второй матч подряд проигарала «Вегасу», для которого это четвертая победа в последних четырех играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Так — 9 (Гласс, Хэг), 2:03 — 1:0. Маршессо — 7 (Так, Карлссон), 25:03 — 2:0. Фолиньо — 7 (Коул, Соуси), 29:58 — 2:1. Стоун — 5 (Стивенсон), 51:08 — 3:1. Стивенсон — 6 (Стоун, Пачиоретти), 56:38 — 4:1. Карлссон — 6 (п.в., Хэг), 57:41 — 5:1.

Вратари: Флери — Тэлбот (56:53 — 57:41).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 37 (10+7+20).

Наши: — - Капризов (21.08/5/-1).

4 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.