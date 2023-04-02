«Вегас» обыграл «Миннесоту»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Бен Хаттон, Зак Уайтклауд, Бретт Хауден и Чендлер Стивенсон. У «Уайлд» единственную шайбу забросил Мэттью Болди.

После этого матча «Вегас» со 101 очком занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 97 очками — на четвертой строчке.