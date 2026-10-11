«Вегас» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Первый период команды провели без заброшенных шайб. Во втором периоде у хозяев отличился Тревор Коннелли, а у гостей — россиянин Артемий Панарин.

Победу своей команде в овертайме принес форвард «Вегаса» Митчелл Марнер.

«Вегас» набрал 10 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Кингз» (2 очка) находятся на 14-м месте на Западе.

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