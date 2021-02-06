«Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу», потерпев третье поражение подряд

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Для «Кингз» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда из «Лос-Анджелеса» проиграла «Анахайму» и «Миннесоте».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Голы: Хэйг — 1 (Пачоретти, Стоун), 0:50 — 1:0. Стоун — 3 (Пачоретти, Теодор), 9:32 — 2:0. Маршессо — 2 (Карлссон, Хэйг), 10:40 — 3:0. Карлссон — 3 (Маршессо, Хэйг), 21:35 — 4:0. Гласс — 2 (бол., Карлссон, Пачоретти), 27:03 — 5:0. Вагнер — 1 (Браун, Мяяття), 47:47 — 5:1. Браун — 4 (бол., Копитар, Кемпе), 53:33 — 5:2.

Вратари: Флери — Куик (Петерсен, 21:35).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (9+15+12) — 29 (10+12+7).

Наши: — - -.

6 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.