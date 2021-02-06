«Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу», потерпев третье поражение подряд
08:51
«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Для «Кингз» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда из «Лос-Анджелеса» проиграла «Анахайму» и «Миннесоте».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)
Голы: Хэйг — 1 (Пачоретти, Стоун), 0:50 — 1:0. Стоун — 3 (Пачоретти, Теодор), 9:32 — 2:0. Маршессо — 2 (Карлссон, Хэйг), 10:40 — 3:0. Карлссон — 3 (Маршессо, Хэйг), 21:35 — 4:0. Гласс — 2 (бол., Карлссон, Пачоретти), 27:03 — 5:0. Вагнер — 1 (Браун, Мяяття), 47:47 — 5:1. Браун — 4 (бол., Копитар, Кемпе), 53:33 — 5:2.
Вратари: Флери — Куик (Петерсен, 21:35).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (9+15+12) — 29 (10+12+7).
Наши: — - -.
6 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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