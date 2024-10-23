Шайбы Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»
«Вегас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
Дубль оформил Томаш Гертл. По одной шайбе забросили россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Первый также отличился результативной передачей. Еще по голу на счету Марка Стоуна и Александра Хольца.
Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 31 бросок по воротам, пропустив одну шайбу. Единственный гол гостей в активе Уоррена Фогеле.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
Голы: Гертл — 2 (бол., Стоун, Айкел), 9:07 — 1:0. Стоун — 3 (бол., Гертл, Хэнифин), 13:51 — 2:0. Дорофеев — 3 (Гертл, Корчак), 15:12 — 3:0. Фогеле — 1 (Эдмундсон, Спенс), 39:07 — 3:1. Хольц — 1 (Пьетранджело), 42:59 — 4:1. Гертл — 3 (Пьетранджело, Дорофеев), 48:26 — 5:1. Барбашев — 5 (Стоун, Пьетранджело), 53:25 — 6:1.
Вратари: Самсонов — Риттих.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 30 (12+10+8) — 32 (12+10+10).
Наши: Барбашев (12.34/4/0), Дорофеев (15.21/4/+2) — Гавриков (21.18/1/0).
23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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|6
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|11
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|6
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|5
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|7
|0
|7
|2
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Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
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|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
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|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 3 Б
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 1
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|6 : 1