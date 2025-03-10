Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

10 марта 2025, 05:47

«Вегас» в результативном матче уступил «Лос-Анджелесу», у Дорофеева и Гаврикова по передаче

Сергей Разин
корреспондент

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 5:6.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Томаш Гертл, по голу забили Николя Руа и Брэндон Саад, Павел Дорофеев сделал результативную передачу. У «Кингз» по 2 (1+1) очка набрали Адриан Кемпе, Брант Кларк и Анже Копитар, еще по шайбе забросили Куинтон Байфилд, Уоррен Фогель и Тревор Мур, Владислав Гавриков оформил результативный пас.

«Вегас» прервал серию из четырех побед и с 82 очками расположился на третьей строчке Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 75 очками — на седьмой строчке.

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Голы: Копитар — 16 (Эдмундсон, Кларк), 11:22 — 0:1. Кларк — 5 (Кемпе, Эдмундсон), 18:29 — 0:2. Байфилд — 14 (Фиала, Лафферье), 21:56 — 0:3. Руа — 8 (Макнэбб, Смит), 25:00 — 1:3. Гертл — 25 (Корчак, Дорофеев), 29:47 — 2:3. Фогеле — 18 (Дано, Гавриков), 38:51 — 2:4. Мур — 13 (Дано, Фогеле), 44:02 — 2:5. Гертл — 26 (бол., Стоун, Айкел), 48:28 — 3:5. Кемпе — 27 (бол., Копитар, Фиала), 50:57 — 3:6. Саад — 11, 51:33 — 4:6. Гертл — 27 (Стоун, Айкел), 57:48 — 5:6.

Вратари: Хилл (56:53 - 57:48, 58:04) — Риттих.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 32 (7+17+8) — 35 (16+7+12).

Наши: Барбашев (17.53/3/+1), Дорофеев (16.42/4/+2) — Гавриков (20.40/0/0), Кузьменко (15.08/3/+2).

10 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 019 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
Популярное видео
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин — о победе над «Сиэтлом»: «Все четыре звена «Вашингтона» были по началу немного сонными»

«Даллас» победил «Ванкувер», Любушкин и Дадонов сделали голевые пасы
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 106
2 Питтсбург 78 40 38 96
3 Филадельфия 78 40 38 92
4 Коламбус 78 39 39 90
5 Айлендерс 78 42 36 89
6 Вашингтон 78 39 39 87
7 Нью-Джерси 78 40 38 83
8 Рейнджерс 78 33 45 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 78 48 30 102
2 Баффало 78 47 31 102
3 Монреаль 78 46 32 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 78 41 37 92
6 Детройт 78 40 38 89
7 Торонто 77 32 45 78
8 Флорида 78 37 41 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 51 26 112
2 Даллас 78 46 32 104
3 Миннесота 78 45 33 102
4 Юта 77 41 36 88
5 Нэшвилл 78 37 41 84
6 Виннипег 77 34 43 80
7 Сент-Луис 77 33 44 78
8 Чикаго 78 28 50 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 78 39 39 88
2 Вегас 78 36 42 88
3 Анахайм 78 41 37 87
4 Лос-Анджелес 77 32 45 83
5 Сан-Хосе 76 37 39 81
6 Сиэтл 77 32 45 75
7 Калгари 77 32 45 73
8 Ванкувер 77 22 55 52
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00 Оттава – Тампа-Бэй 6 : 2
8.04 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 1 : 5
8.04 02:00 Каролина – Бостон 6 : 5 ОТ
8.04 02:00 Монреаль – Флорида 4 : 3 Б
8.04 02:00 Детройт – Коламбус 3 : 4 Б
8.04 03:00 Сент-Луис – Колорадо 1 : 3
8.04 03:00 Миннесота – Сиэтл 5 : 2
8.04 03:00 Даллас – Калгари 4 : 3 ОТ
8.04 04:30 Юта – Эдмонтон 6 : 5 ОТ
8.04 05:00 Ванкувер – Вегас 1 : 2
8.04 05:00 Анахайм – Нэшвилл 0 : 5
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости