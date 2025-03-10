«Вегас» в результативном матче уступил «Лос-Анджелесу», у Дорофеева и Гаврикова по передаче
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 5:6.
В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Томаш Гертл, по голу забили Николя Руа и Брэндон Саад, Павел Дорофеев сделал результативную передачу. У «Кингз» по 2 (1+1) очка набрали Адриан Кемпе, Брант Кларк и Анже Копитар, еще по шайбе забросили Куинтон Байфилд, Уоррен Фогель и Тревор Мур, Владислав Гавриков оформил результативный пас.
«Вегас» прервал серию из четырех побед и с 82 очками расположился на третьей строчке Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 75 очками — на седьмой строчке.
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)
Голы: Копитар — 16 (Эдмундсон, Кларк), 11:22 — 0:1. Кларк — 5 (Кемпе, Эдмундсон), 18:29 — 0:2. Байфилд — 14 (Фиала, Лафферье), 21:56 — 0:3. Руа — 8 (Макнэбб, Смит), 25:00 — 1:3. Гертл — 25 (Корчак, Дорофеев), 29:47 — 2:3. Фогеле — 18 (Дано, Гавриков), 38:51 — 2:4. Мур — 13 (Дано, Фогеле), 44:02 — 2:5. Гертл — 26 (бол., Стоун, Айкел), 48:28 — 3:5. Кемпе — 27 (бол., Копитар, Фиала), 50:57 — 3:6. Саад — 11, 51:33 — 4:6. Гертл — 27 (Стоун, Айкел), 57:48 — 5:6.
Вратари: Хилл (56:53 - 57:48, 58:04) — Риттих.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 32 (7+17+8) — 35 (16+7+12).
Наши: Барбашев (17.53/3/+1), Дорофеев (16.42/4/+2) — Гавриков (20.40/0/0), Кузьменко (15.08/3/+2).
10 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 019 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|106
|2
|Питтсбург
|78
|40
|38
|96
|3
|Филадельфия
|78
|40
|38
|92
|4
|Коламбус
|78
|39
|39
|90
|5
|Айлендерс
|78
|42
|36
|89
|6
|Вашингтон
|78
|39
|39
|87
|7
|Нью-Джерси
|78
|40
|38
|83
|8
|Рейнджерс
|78
|33
|45
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|102
|2
|Баффало
|78
|47
|31
|102
|3
|Монреаль
|78
|46
|32
|102
|4
|Бостон
|79
|43
|36
|96
|5
|Оттава
|78
|41
|37
|92
|6
|Детройт
|78
|40
|38
|89
|7
|Торонто
|77
|32
|45
|78
|8
|Флорида
|78
|37
|41
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|51
|26
|112
|2
|Даллас
|78
|46
|32
|104
|3
|Миннесота
|78
|45
|33
|102
|4
|Юта
|77
|41
|36
|88
|5
|Нэшвилл
|78
|37
|41
|84
|6
|Виннипег
|77
|34
|43
|80
|7
|Сент-Луис
|77
|33
|44
|78
|8
|Чикаго
|78
|28
|50
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|78
|39
|39
|88
|2
|Вегас
|78
|36
|42
|88
|3
|Анахайм
|78
|41
|37
|87
|4
|Лос-Анджелес
|77
|32
|45
|83
|5
|Сан-Хосе
|76
|37
|39
|81
|6
|Сиэтл
|77
|32
|45
|75
|7
|Калгари
|77
|32
|45
|73
|8
|Ванкувер
|77
|22
|55
|52
|8.04
|02:00
|Оттава – Тампа-Бэй
|6 : 2
|8.04
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 5
|8.04
|02:00
|Каролина – Бостон
|6 : 5 ОТ
|8.04
|02:00
|Монреаль – Флорида
|4 : 3 Б
|8.04
|02:00
|Детройт – Коламбус
|3 : 4 Б
|8.04
|03:00
|Сент-Луис – Колорадо
|1 : 3
|8.04
|03:00
|Миннесота – Сиэтл
|5 : 2
|8.04
|03:00
|Даллас – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.04
|04:30
|Юта – Эдмонтон
|6 : 5 ОТ
|8.04
|05:00
|Ванкувер – Вегас
|1 : 2
|8.04
|05:00
|Анахайм – Нэшвилл
|0 : 5