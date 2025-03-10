«Вегас» в результативном матче уступил «Лос-Анджелесу», у Дорофеева и Гаврикова по передаче

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 5:6.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Томаш Гертл, по голу забили Николя Руа и Брэндон Саад, Павел Дорофеев сделал результативную передачу. У «Кингз» по 2 (1+1) очка набрали Адриан Кемпе, Брант Кларк и Анже Копитар, еще по шайбе забросили Куинтон Байфилд, Уоррен Фогель и Тревор Мур, Владислав Гавриков оформил результативный пас.

«Вегас» прервал серию из четырех побед и с 82 очками расположился на третьей строчке Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 75 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Голы: Копитар — 16 (Эдмундсон, Кларк), 11:22 — 0:1. Кларк — 5 (Кемпе, Эдмундсон), 18:29 — 0:2. Байфилд — 14 (Фиала, Лафферье), 21:56 — 0:3. Руа — 8 (Макнэбб, Смит), 25:00 — 1:3. Гертл — 25 (Корчак, Дорофеев), 29:47 — 2:3. Фогеле — 18 (Дано, Гавриков), 38:51 — 2:4. Мур — 13 (Дано, Фогеле), 44:02 — 2:5. Гертл — 26 (бол., Стоун, Айкел), 48:28 — 3:5. Кемпе — 27 (бол., Копитар, Фиала), 50:57 — 3:6. Саад — 11, 51:33 — 4:6. Гертл — 27 (Стоун, Айкел), 57:48 — 5:6.

Вратари: Хилл (56:53 - 57:48, 58:04) — Риттих.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 32 (7+17+8) — 35 (16+7+12).

Наши: Барбашев (17.53/3/+1), Дорофеев (16.42/4/+2) — Гавриков (20.40/0/0), Кузьменко (15.08/3/+2).

10 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 019 зрителей.