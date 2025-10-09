Дорофеев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

На 3-й минуте «Голден Найтс» сделали счет 1:2. Шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Он стал вторым россиянином, отличившимся в новом сезоне НХЛ.

Ранее в этой игре голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко и стал первым россиянином, забившим в сезоне.