Шайба Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Евгений Дадонов, Чендлер Стивенсон, Маттиас Янмарк, Алекс Пьетранжело и Майкл Амадио. У «Кингз» шайбу забросил Филипп Дано.

После этого матча «Вегас» с 72 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 76 очками — на пятой строчке.