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Сегодня, 01:42

Шайба Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Евгений Дадонов, Чендлер Стивенсон, Маттиас Янмарк, Алекс Пьетранжело и Майкл Амадио. У «Кингз» шайбу забросил Филипп Дано.

После этого матча «Вегас» с 72 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 76 очками — на пятой строчке.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 59 26 33 61
7 Филадельфия 61 19 42 49
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 62 44 18 93
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 60 36 24 76
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 60 33 27 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 62 22 40 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 62 35 27 74
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 64 27 37 65
7 Сан-Хосе 61 26 35 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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Монреаль – Оттава
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Нэшвилл – Торонто
 - : -
20.03 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
20.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
20.03 05:00
Сиэтл – Детройт
 - : -
20.03 21:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
20.03 23:59
Вашингтон – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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