«Вегас» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 3:4.
В составе «Голден Найтс» дубль на счету Макса Пачиоретти, еще один гол забил Рейли Смит. У «Кингз» отличились Андреас Атанасиу, Филлип Дано и Адриан Кемпе, который оформил дубль и забросил победную шайбу в овертайме.
Форвард «Вегаса» Джек Айкел отличился результативной передачей и набрал первое очко за команду.
После этого матча «Вегас» с 60 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 57 очками — на восьмой строчке.
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«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Пачиоретти — 13 (бол., Маршессо), 8:11 — 1:0. Смит — 14 (Маршессо, Карлссон), 15:06 — 2:0. Атанасиу — 5, 15:34 — 2:1. Кемпе — 20 (бол., Даути, Копитар), 20:30 — 2:2. Пачиоретти — 14 (Айкел, Хаттон), 26:33 — 3:2. Дано — 14 (Арвидссон, Рой), 37:17 — 3:3. Кемпе — 21 (Дурзи, Копитар), 62:18 — 3:4.
Вратари: Броссуа — Куик.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (7+11+5+1) — 31 (10+7+11+3).
Наши: Дадонов (15.18/1/0) — -.
19 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18238 зрителей.
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