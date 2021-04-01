«Вегас» уступил «Лос-Анджелесу» и опустился на второе место в Западном дивизионе

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.

В составе «рыцарей» отличились Уильям Карлссон и Ши Теодор, у «Кингз» шайбы забросили Андреас Атанасиу, Лиас Андерссон, Джарет Андерсон-Долан и Алекс Иафалло.

После этого матча «Вегас» с 49 очками опустился на второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 34 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Голы: Атанасиу — 7 (Уокер), 1:58 — 0:1. Андерссон — 2 (Бьернфот), 17:23 — 0:2. Карлссон — 9 (Маршессо, Теодор), 29:41 — 1:2. Андерсон-Долан — 4 (Атанасиу), 32:21 — 1:3. Иафалло — 9 (Андерсон, Копитар), 36:12 — 1:4. Теодор — 6 (Так, Колесар), 43:36 — 2:4.

Вратари: Флери (58:12) — Петерсен.

Штраф: 25 — 8.

Броски: 41 (8+17+16) — 30 (8+13+9).

Наши: — - -.

1 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.