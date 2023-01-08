«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Фиала забросил три шайбы

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Кевин Фиала, Мэтт Рой, Виктор Арвидссон. Едиственную шайбу «Вегаса» забил Джонатан Маршессо.

«Вегас» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 42 играх. «Лос-Анджелес» находится на третьей строчке (52 очка в 43 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Фиала — 11 (Лизотт, Виларди), 17:02 — 0:1. Рой — 5 (мен., Купари, Копитар), 29:27 — 0:2. Фиала — 12 (Дурзи, Виларди), 36:26 — 0:3. Арвидссон — 11 (Уокер, Дано), 45:45 — 0:4. Маршессо — 15 (Руа, Кессел), 57:42 — 1:4. Фиала — 13 (п.в., Лизотт, Виларди), 58:33 — 1:5.

Вратари: Томпсон (Хилл, 40:00, 55:40 — 55:51, 55:58 — 57:42, 58:09 — 58:33) — Копли.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (9+4+7) — 23 (8+11+4).

8 января. Парадайс. T-Mobile Arena.