«Вегас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома разгромил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» лидирует в турнирной таблице «Запада» с 23 очками — «Голден Найтс» победили в 4-м матче подряд. «Колорадо» с 14 очками — на 5-м месте «Запада».

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