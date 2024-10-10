«Вегас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой матча.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев сыграл два периода и отразил 11 из 16 бросков по воротам. Его заменили перед третьим периодом.