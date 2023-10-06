Гол Дорофеева и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

«Вегас» одержал победу над «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 4:3. Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе.

В составе «Голден Найтс» российский нападающий Иван Барбашев сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев забросил одну шайбу.

В составе проигравшей команды российский форвард Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Голкипер Александр Георгиев отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вегас» встретится с «Сиэтлом» (11 октября), а «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом» (12 октября).