«Вегас» переиграл «Колорадо», Барбашев и Ничушкин отметились голевыми передачами

«Вегас» переиграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голевой передачей, как и российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом» 9-го, а «Вегас» через день встретится с «Кингз».

НХЛ

Предсезонный матч

«Вегас» — «Колорадо» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)