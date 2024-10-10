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10 октября, 07:50

Барбашев набрал 4 очка в победном матче «Вегаса» с «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иван Барбашев и Зак Уайтклауд празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports

«Вегас» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой матча.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев сыграл 2 периода и отразил 11 из 16 бросков по воротам. Его заменили перед третьим периодом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Голы: Рантанен — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 10:48 — 0:1. Олофссон — 1 (Пьетранджело, Теодор), 11:15 — 1:1. Барбашев — 1 (Хэнифин, Айкел), 18:32 — 2:1. Стоун — 1 (Айкел, Барбашев), 18:57 — 3:1. Рантанен — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 24:15 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Барбашев, Айкел), 25:49 — 4:2. Миттельштадт — 1 (Жирар, Мэнсон), 37:32 — 4:3. Олофссон — 2 (бол., Теодор, Гертл), 39:46 — 5:3. Рантанен — 3 (Макар, Жирар), 46:59 — 5:4. Стоун — 2 (бол., Айкел, Теодор), 48:29 — 6:4. Барбашев — 2 (Макнэбб), 53:54 — 7:4. Хауден — 1 (п.в., Пирсон, Стоун), 59:24 — 8:4.

Вратари: Хилл — Георгиев (Аннунен, 40:00, 54:40 — 59:24).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (11+5+6) — 31 (14+8+9).

Наши: Барбашев (16.26/2/+3), Дорофеев (13.22/0/-1) — Коваленко (14.57/2/-1).

10 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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