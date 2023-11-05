«Вегас» разгромил «Колорадо» со счетом 7:0, у Дорофеева ассистентский дубль

«Вегас» дома разгромил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

У хозяев по две шайбы забросили Джек Айкел, Уильям Карлссон и Марк Стоун. Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил ассистентский дубль.

Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 28 сэйвов (80 отбитых бросков).

«Вегас» лидирует в турнирной таблице «Запада» с 23 очками — «Голден Найтс» победили в 4-м матче подряд. «Колорадо» с 14 очками — на 5-м месте «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Голы: Стоун — 3 (мен., Макнэбб, Стивенсон), 16:50 — 1:0. Айкел — 4 (Маршессо, Пьетранджело), 29:35 — 2:0. Каррье — 3 (Стоун, Стивенсон), 32:57 — 3:0. Айкел — 5 (бол., Стоун, Теодор), 33:49 — 4:0. Стоун — 4 (мен.), 43:22 — 5:0. Карлссон — 5 (Дорофеев), 49:13 — 6:0. Карлссон — 6 (Дорофеев, Амадио), 54:43 — 7:0.

Вратари: Хилл — Георгиев.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 35 (14+11+10) — 41 (12+12+17).

Наши: Барбашев (12.49/1/+1), Дорофеев (12.06/2/+1) — Ничушкин (13.51/0/-4).

5 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18512 зрителей.