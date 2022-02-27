«Колорадо» обыграл «Вегас» и одержал третью победу подряд

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Нэйтан Маккиннон. У «Голден Найтс» забросили Чендлер Стивенсон и Джонатан Маршессо.

«Колорадо» одержал третью победу подряд.

«Эвеланш» возглавляют таблицу Западной конференции с 82 очками в 53 матчах. «Вегас» занимает седьмое место с 62 очками в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Стивенсон — 14 (Айкел, Теодор), 4:07 — 1:0. Бураковски — 16 (Ньюхук, Жирар), 7:10 — 1:1. Маршессо — 21 (Смит), 8:31 — 2:1. Комфер — 11 (Дж. Джонсон, О`Коннор), 45:40 — 2:2. Маккиннон — 15 (Макар, Рантанен), 46:06 — 2:3.

Вратари: Броссуа — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (15+10+11) — 21 (6+12+3).

Наши: Дадонов (17.50/0/+1) — Ничушкин (17.11/2/0).

27 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18333 зрителя.