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Сегодня, 08:34

«Колорадо» обыграл «Вегас» и одержал третью победу подряд

«Колорадо» обыграл «Вегас» и одержал третью победу подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Нэйтан Маккиннон. У «Голден Найтс» забросили Чендлер Стивенсон и Джонатан Маршессо.

«Колорадо» одержал третью победу подряд.

«Эвеланш» возглавляют таблицу Западной конференции с 82 очками в 53 матчах. «Вегас» занимает седьмое место с 62 очками в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Стивенсон — 14 (Айкел, Теодор), 4:07 — 1:0. Бураковски — 16 (Ньюхук, Жирар), 7:10 — 1:1. Маршессо — 21 (Смит), 8:31 — 2:1. Комфер — 11 (Дж. Джонсон, О`Коннор), 45:40 — 2:2. Маккиннон — 15 (Макар, Рантанен), 46:06 — 2:3.

Вратари: Броссуа — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (15+10+11) — 21 (6+12+3).

Наши: Дадонов (17.50/0/+1) — Ничушкин (17.11/2/0).

27 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18333 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
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2.03
3.03
4.03
27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 7 : 3
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 1 : 3
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 52 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Вилле Хуссо

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Сент-Луис

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