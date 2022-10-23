Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Вегасом»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Эван Родригес и Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 31. У «Голден Найтс» шайбы забросили Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

После этого матча «Колорадо» с 7 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Вегас» с 8 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Лехконен), 5:38 — 0:1. Маршессо — 5 (бол., Стоун, Айкел), 19:16 — 1:1. Родригес — 2 (бол., Жирар, Байрам), 26:20 — 1:2. Ничушкин — 6 (Джонсон), 48:10 — 1:3. Стивенсон — 2 (Стоун, Айкел), 50:32 — 2:3.

Вратари: Томпсон (57:26 — 57:59, 58:15) — Георгиев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (5+16+15) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Ничушкин (18.19/6/0).

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.