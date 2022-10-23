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Сегодня, 07:37

Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Вегасом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
23 октября. «Вегас» — «Колорадо» (2:3).
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Эван Родригес и Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 29 бросков из 31. У «Голден Найтс» шайбы забросили Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

После этого матча «Колорадо» с 7 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Вегас» с 8 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Лехконен), 5:38 — 0:1. Маршессо — 5 (бол., Стоун, Айкел), 19:16 — 1:1. Родригес — 2 (бол., Жирар, Байрам), 26:20 — 1:2. Ничушкин — 6 (Джонсон), 48:10 — 1:3. Стивенсон — 2 (Стоун, Айкел), 50:32 — 2:3.

Вратари: Томпсон (57:26 — 57:59, 58:15) — Георгиев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (5+16+15) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Ничушкин (18.19/6/0).

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Нэшвилл 7 2 5 5
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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Вашингтон – Лос-Анджелес
 4 : 3
23.10 02:00
Виннипег – Торонто
 1 : 4
23.10 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 6
23.10 02:00
Монреаль – Даллас
 2 : 5
23.10 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
5 : 3
23.10 03:00
Нэшвилл – Филадельфия
 1 : 3
23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 1 : 5
23.10 05:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
23.10 05:00
Калгари – Каролина
 3 : 2 ОТ
23.10 21:00
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 - : -
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Валерий Ничушкин

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Колорадо

 5 10
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Каролина

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Колорадо

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