«Вегас» — «Коламбус»: видеообзор матча

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«Коламбус» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

«Вегас» (68 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (57) поднялся на восьмую позицию на «Востоке».