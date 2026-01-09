«Вегас» дома победил «Коламбус», у Барбашева голевая передача

«Вегас» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев дубль оформил Рейли Смит, также по шайбе забросили Джек Айкел, Марк Стоун и Бретт Хауден. Российский нападающий Иван Барабшев отметился результативной передачей.

У гостей отличились Бун Дженнер, Кент Джонсон, а также россиянин Кирилл Марченко, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Иван Проворов.

«Голден Найтс» набрали 50 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Блю Джекетс» с 43 очками — на последней, 16-й строчке «Востока».