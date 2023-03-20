«Вегас» разгромил «Коламбус», Дорофеев и Марченко забили по голу
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 7:2.
В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Джек Айкел, ассистентский покер у Алекса Пьетранжело, по 2 (1+1) очка набрали Павел Дорофеев и Фил Кессел, еще по голу забили Пол Коттер и Зак Уайтклауд.
У «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко и Лиэм Фуди, вратарь Даниил Тарасов был заменен на 37-й минуте после пятой пропущенной шайбы.
После этого матча «Вегас» с 92 очками занимает первое место в Западной конференции, «Коламбус» с 49 очками — на последней строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Коламбус» — 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Голы: Кессел — 12 (бол., Дорофеев, Смит), 5:15 — 1:0. Марченко — 18 (Гудбрэнсон, Лайне), 20:37 — 1:1. Айкел — 24 (Мартинес, Пьетранджело), 30:35 — 2:1. Дорофеев — 3 (бол., Кессел, Пьетранджело), 32:09 — 3:1. Уайтклауд — 4 (Хауден, Теодор), 36:24 — 4:1. Айкел — 25 (Пьетранджело), 36:57 — 5:1. Коттер — 13 (Стивенсон, Пьетранджело), 44:18 — 6:1. Айкел — 26 (Маршессо, Макнэбб), 51:27 — 7:1. Фоуди — 5 (Берни, Лайне), 57:45 — 7:2.
Вратари: Патера — Тарасов (Хатчинсон, 36:57).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (13+16+12) — 37 (9+15+13).
Наши: Барбашев (16.04/3/+3), Дорофеев (14.32/2/-1) — Марченко (18.17/3/+1).
19 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18004 зрителя.
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