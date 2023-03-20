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Сегодня, 01:42

«Вегас» разгромил «Коламбус», Дорофеев и Марченко забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 7:2.

В составе «Голден Найтс» хет-трик оформил Джек Айкел, ассистентский покер у Алекса Пьетранжело, по 2 (1+1) очка набрали Павел Дорофеев и Фил Кессел, еще по голу забили Пол Коттер и Зак Уайтклауд.

У «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко и Лиэм Фуди, вратарь Даниил Тарасов был заменен на 37-й минуте после пятой пропущенной шайбы.

После этого матча «Вегас» с 92 очками занимает первое место в Западной конференции, «Коламбус» с 49 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Коламбус» — 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Голы: Кессел — 12 (бол., Дорофеев, Смит), 5:15 — 1:0. Марченко — 18 (Гудбрэнсон, Лайне), 20:37 — 1:1. Айкел — 24 (Мартинес, Пьетранджело), 30:35 — 2:1. Дорофеев — 3 (бол., Кессел, Пьетранджело), 32:09 — 3:1. Уайтклауд — 4 (Хауден, Теодор), 36:24 — 4:1. Айкел — 25 (Пьетранджело), 36:57 — 5:1. Коттер — 13 (Стивенсон, Пьетранджело), 44:18 — 6:1. Айкел — 26 (Маршессо, Макнэбб), 51:27 — 7:1. Фоуди — 5 (Берни, Лайне), 57:45 — 7:2.

Вратари: Патера — Тарасов (Хатчинсон, 36:57).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (13+16+12) — 37 (9+15+13).

Наши: Барбашев (16.04/3/+3), Дорофеев (14.32/2/-1) — Марченко (18.17/3/+1).

19 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18004 зрителя.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Тарасов в матче с «Вегасом» был заменен после пятой пропущенной шайбы

НХЛ: «Миннесота» обыграла «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Нэшвилл» и другие матчи 19 и 20 марта
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 69 44 25 95
3 Рейнджерс 69 40 29 90
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 69 34 35 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 70 42 28 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 69 33 36 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Миннесота 70 40 30 88
3 Колорадо 68 40 28 86
4 Виннипег 70 39 31 81
5 Нэшвилл 67 34 33 76
6 Сент-Луис 68 30 38 65
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 69 24 45 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 68 30 38 65
7 Анахайм 69 23 46 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
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Бостон

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