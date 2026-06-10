«Вегас» — «Каролина»: видеообзор четвертого матча финала Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла у «Вегаса» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 — 5:3. Счет в серии стал равный — 2-2.

У «Харрикейнз» Джордан Стаал оформил дубль, а также по одному голу забили Логан Стэнковен, Джексон Блэйк и Николай Элерс. У «Голден Найтс» отличились Вильям Карлссон, Марк Стоун и Бретт Хауден.

Пятый матч пройдет в пятницу, 12 мая, на арене «Леново Центр» в Роли и начнется в 03:00 по московскому времени.