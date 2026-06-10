«Каролина» обыграла «Вегас» и сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли

«Каролина» переиграла «Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026. Игра прошла на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

У «Харрикейнз» дублем отметился 37-летний капитан Джордан Стаал, а также по одной шайбе забросили Логан Стэнковен, Джексон Блэйк и Николай Элерс, поразивший пустые ворот в концовке.

Шайбы «Голден Найтс» на счету Вильяма Карлссона, Марка Стоуна и Бретта Хаудена.

Счет в серии стал равный — 2-2. Пятая игра пройдет в пятницу, 12 мая, на арене «Леново Центр» в Роли и начнется в 03:00 по московскому времени.