«Каролина» победила «Вегас», Кочетков сделал 30 сейвов

«Каролина» в гостях обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Йеспери Котканиеми, Эрик Робинсон и Джордан Стал. У хозяев голы забили Джек Айкел и россиянин Иван Барбашев.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 30 сейвов.

«Каролина» набрала 22 очка и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Вегас» с 20 очками — на 4-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Робинсон — 4 (Уокер, Котканиеми), 4:24 — 0:1. Котканиеми — 2 (Нечас, Робинсон), 12:46 — 0:2. Стаал — 2 (мен.), 23:38 — 0:3. Джост — 1 (Дж. Слэвин, Друри), 26:13 — 0:4. Айкел — 5, 46:11 — 1:4. Мартинук — 5 (п.в., Стаал, Дж. Слэвин), 54:28 — 1:5. Барбашев — 8 (бол., Хольц, Айкел), 59:47 — 2:5.

Вратари: Хилл (Шмид, 26:13, 54:06 — 54:28) — Кочетков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (4+13+16) — 34 (16+11+7).

Наши: Барбашев (14.43/1/0), Дорофеев (16.47/4/-2) — Орлов (18.55/0/0), Свечников (17.39/3/-1).

12 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.