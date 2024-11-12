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Сегодня, 08:42

«Каролина» победила «Вегас», Кочетков сделал 30 сейвов

Руслан Минаев
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«Каролина» в гостях обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Йеспери Котканиеми, Эрик Робинсон и Джордан Стал. У хозяев голы забили Джек Айкел и россиянин Иван Барбашев.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 30 сейвов.

«Каролина» набрала 22 очка и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Вегас» с 20 очками — на 4-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Робинсон — 4 (Уокер, Котканиеми), 4:24 — 0:1. Котканиеми — 2 (Нечас, Робинсон), 12:46 — 0:2. Стаал — 2 (мен.), 23:38 — 0:3. Джост — 1 (Дж. Слэвин, Друри), 26:13 — 0:4. Айкел — 5, 46:11 — 1:4. Мартинук — 5 (п.в., Стаал, Дж. Слэвин), 54:28 — 1:5. Барбашев — 8 (бол., Хольц, Айкел), 59:47 — 2:5.

Вратари: Хилл (Шмид, 26:13, 54:06 — 54:28) — Кочетков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (4+13+16) — 34 (16+11+7).

Наши: Барбашев (14.43/1/0), Дорофеев (16.47/4/-2) — Орлов (18.55/0/0), Свечников (17.39/3/-1).

12 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 11 3 22
2 Нью-Джерси 18 10 8 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 14 5 9 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 16 7 9 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Калгари 16 8 8 19
4 Ванкувер 13 7 6 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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12.11 03:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
12.11 03:00
Питтсбург – Даллас
 1 : 7
12.11 04:30
Калгари – Лос-Анджелес
 3 : 1
12.11 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
12.11 06:00
Вегас – Каролина
 2 : 5
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