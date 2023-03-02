«Вегас» обыграл «Каролину», Барбашев набрал первое очко за «Рыцарей»

«Вегас» обыграл «Каролину» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев голами отметились Джек Айкел, оформивший дубль, и Райли Смит. У гостей отличились Мартин Нечас и Джордан Стаал.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и набрал первое очко в составе команды из Лас-Вегаса.

«Вегас» набрал 76 очков и расположился на втором месте на «Западе», «Каролина» (86) идет на второй строчке на «Востоке».

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«Вегас» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Айкел — 21 (Каррье, Теодор), 25:11 — 1:0. Нечас — 24 (Терявяйнен), 33:02 — 1:1. Айкел — 22 (Барбашев, Кессел), 38:51 — 2:1. Стаал — 16 (Бернс, Слэвин), 52:44 — 2:2. Смит — 20 (Амадио, Карлссон), 56:18 — 3:2.

Вратари: Хилл — Андерсен.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 20 (6+11+3) — 26 (9+6+11).

Наши: Барбашев (17.59/1/+1) — Свечников (19.33/1/-1).

2 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17669 зрителей.