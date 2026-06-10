«Вегас» и «Каролина» сыграют в финале Кубка Стэнли 10 июня

«Вегас» и «Каролина» сыграют в четвертом матче финала Кубка Стэнли 2026 в ночь с 9 на 10 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (штат Невада, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №4

10 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

Следить за ключевыми событиями игры «Вегас» — «Каролина» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вегас» — «Каролина» : прямая трансляция матча НХЛ (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

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