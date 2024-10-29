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Сегодня, 08:27

«Вегас» — «Калгари»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вегас» дома разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

«Вегас» (15 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Калгари» (11) идет седьмым.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 8 6 2 12
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 8 3 5 8
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Детройт 9 4 5 9
5 Монреаль 9 4 5 9
6 Бостон 9 4 5 9
7 Баффало 10 4 6 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Колорадо 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 9 4 5 9
6 Эдмонтон 10 4 6 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 10 1 9 4
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1.11
2.11
3.11
29.10 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
29.10 02:00
Баффало – Флорида
 2 : 5
29.10 02:00
Коламбус – Эдмонтон
 6 : 1
29.10 02:30
Виннипег – Торонто
 4 : 6
29.10 04:00
Колорадо – Чикаго
 2 : 5
29.10 04:00
Юта – Сан-Хосе
 4 : 5 ОТ
29.10 05:00
Вегас – Калгари
 5 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Каролина
 3 : 4 ОТ
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